2019-03-24T21:22:15+03:00
Экономика

В Тольятти прокуратура нашла множество нарушении в работе потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса»

Теперь председателю правления КПК придется отвечать по заслугам
Евгения ВАСИНА
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В Тольятти прокурорская проверка заглянула в КПК «Строительно-сберегательная касса», и нашла множество нарушений.

Оказалось, что реестр членов кооператива, они же пайщики, не содержит необходимую информацию. Внутренние нормативные документы не отвечают требованиям законодательства и даже содержат нормы, противоречащие закону.

На сайте кооператива и в социальной сети есть информация о филиалах в Самара, Тольятти, Сызрань, Пенза, Ульяновск, Якутск, Димитровград, Жигулевск, Новокуйбышевск, Йошкар-Ола. Только вот в Единый государственный реестр юридических лиц такие сведения о представительствах никто не давал. Кроме того, были выявлены не соответствующие закону положения в договорах потребительского займа.

Итогом проверки стало представление в адрес председателя кооператива об устранении нарушений законодательства. О результатах проверки сообщили в Ассоциацию Саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», Волго-Вятское ГУ Банка России, УФАС России по Самарской области. Тут же проверку КПК устроил Центробанк и выяснил, что председатель правления КПК «Строительно-сберегательная касса» имеет неснятую судимость за преступление в сфере экономики. При этом в Банк России была представлена справка об отсутствии судимости, имеющая признаки подделки.

Теперь по факту представления недостоверных данных в отношении кооператива и его руководителя Центробанком РФ составлены административные протоколы, некоторая информация передана в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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