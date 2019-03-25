2019-03-25T10:26:51+03:00
Общество

В Самарской области работают на 89 бригад скорой помощи меньше, чем положено

А вот машин много, правда, многие из них имеют почти 100% износ
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области необходимо заменить почти 140 автомобилей скорой помощиВ Самарской области необходимо заменить почти 140 автомобилей скорой помощиФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Самарской области наблюдается острый дефицит кадров и автомобилей скорой медицинской помощи. Так, в прошлом году укомплектованность врачами составила только 26,67%, средним медицинским персоналом — 76,82%. Об этом стало известно в ходе заседания Общественного и Экспертного советов при уполномоченном по правам человека в Самарской области.

- Фактическое количество бригад, работающих в круглосуточном режиме, не соответствует нормативному практически во всех отделениях скорой помощи. К примеру, на Самарской станции скорой медицинской помощи работают 56 бригад, а норматив – 84, на Тольяттинской – 31 (норматив – 78), на Сызранской – 19 (норматив – 28), а на Самарской областной станции скорой медицинской помощи – 34 (норматив – 39), - сообщили представители сферы здравоохранения на заседании.

Что касается автопарка скорой помощи, то машин там не хватает, к тому же есть такие, срок службы которых уже истек. Сейчас в скорой помощи работают 388 машин, 241 из них — имеет срок эксплуатации более 5 лет. Обновить необходимо 137 автомобилей. Кроме того, есть случаи, когда к пациентам приезжали машины практически со 100% износом.

По итогам заседания министерству здравоохранения Самарской области рекомендовали принять дополнительные меры по привлечению новых медицинских работников, довести количество бригад до нормативного состояния, а также заменить машины скорой помощи, которые имеют большой износ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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