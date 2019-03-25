2019-03-25T11:01:28+03:00
Спорт

«Динамо Самара» взяло реванш у «Сибиряка» в чемпионате России по мини-футболу

Второй матч 15 тура завершился со счетом 3:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Следующие матчи самарцы проведут дома – 29 и 30 марта «Динамо» примет в «МТЛ Арене» «Ухту». Фото: МФК "Сибиряк"Следующие матчи самарцы проведут дома – 29 и 30 марта «Динамо» примет в «МТЛ Арене» «Ухту». Фото: МФК "Сибиряк"
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«Динамо Самара» обыграло «Сибиряк» во втором матче 15 тура чемпионата России по мини-футболу. Встреча проходила в Новосибирске и завершилась со счетом 3:1. Голами в составе волжан отличились Лялин, Заболонков и Саносян. Первый матч тура закончился разгромом «Динамо» 0:5.

- Сегодня с первых минут игра у нас получилась во всех компонентах. Поэтому считаю победу заслуженной. Мы переиграли «Сибиряк» во всем. Вчера наши футболисты немного переволновались, и сделали несколько ошибок, которыми «Сибиряк» воспользовался. Сегодня таких ошибок мы не допустили, - прокомментировал матч главный тренер МФК «Динамо Самара» Максим Горбунов.

Следующие матчи самарцы проведут дома – 29 и 30 марта «Динамо» примет в «МТЛ Арене» «Ухту».

ИСТОЧНИК KP.RU

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