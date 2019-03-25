«Очень необыкновенно и интересно»: Баста и Тимати оценили музыкальное творчество 21-летнего самарца

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-25T11:45:35+03:00

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21-летний самарец Эдуард Шарлот принял участие в кастинге второго сезона популярного музыкального шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Его песня в стиле инди-поп «Буду спать или нет» о ночи студента перед экзаменами, которую он сопровождал игрой на синтезаторе, понравилась не только жюри в лице Тимати и Басты, но и всему зрительскому залу. В итоге он прошел в следующий этап шоу.

- Видно, что ты владеешь инструментом, и видна твоя непохожая подача. За этим интересно наблюдать. По мне пусть будут десятки таких ребят, чем девчонки, которые будут приходить из караоке и перепевать западные песни, - сказал после выступления самарца Тимати.

- Очень необыкновенно, очень интересно за тобой наблюдать, - поддержал его Баста.

По словам самого Эдуарда, он в первую очередь пианист. На фортепиано он играет уже 14 лет. Прославился он после того, как начал делать каверы на песни известных исполнителей. В частности, набрать популярность среди пользователей соцсетей ему помог солист группы «Пошлая Молли», который сделал репост с кавером парня.

pesni__na_tnt Выступление самарца Эдуарда Шарлота на шоу "Песни"

ИСТОЧНИК KP.RU