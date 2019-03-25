«Ни зайти, ни выйти»: в Самаре вход в подъезд дома на Антонова-Овсеенко «забаррикадировали» хламом
В Самаре жители одного из домов на улице Антонова-Овсеенко оказались заложниками куч мусора, которыми завалили входы в два подъезда. Как выяснилось, хлам в виде старой мебели вынесли на улицу из подвала дома сотрудники управляющей компании, чтобы провести там плановый ремонт.
- Хламом завалили два подъезда: ни зайти, ни выйти! Лежит все с пятницы, 22 марта, и убирать это все, судя по всему, никто не планирует, - пожаловались в соцсетях местные жители.
Как рассказали другие жильцы дома, работники УК все еще продолжают освобождать подвал от хлама. Когда они полностью вынесут старые вещи, то начнут их вывозить. А пока людям придется подождать и перетерпеть временные неудобства.
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ИСТОЧНИК KP.RU