Проворачивали махинации с ОСАГО: в Самаре будут судить банду, которая незаконно обогатилась на 14 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-25T18:51:14+03:00

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В Самаре в ближайшее время окажется на скамье подсудимых 37-летний главарь банды, которая занималась махинациями с получением страховых выплат по полисам ОСАГО. В преступную группу входили 12 человек, в том числе 4 бывших сотрудников ДПС и 3 работника страховых компаний.

- По версии следствия, для получения страховых выплат участники банды оформляли подложные документы о ДТП. Они находили владельцев машин с незначительными повреждениями, после этого полицейские составляли фиктивные документы об административном правонарушении, признавая их потерпевшими, а страховые оценщики выписывали акты осмотра с несуществующими повреждениями, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Такой незаконной деятельностью преступники промышляли с 2015 года по 2017 год. За это время они «заработали» более 14 миллионов рублей. Всем членам банды было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного в отношении главаря группировки по статьям «Организация преступного сообщества» и «Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере», завершено. Правоохранители передали его на рассмотрение в Самарский областной суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU