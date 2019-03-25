2019-03-25T18:51:14+03:00
Происшествия

Проворачивали махинации с ОСАГО: в Самаре будут судить банду, которая незаконно обогатилась на 14 млн рублей

В состав преступной группы входили несколько сотрудников ДПС и страховых компаний
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Дело банды мошенников и ее главаря рассмотрит Самарский областной судДело банды мошенников и ее главаря рассмотрит Самарский областной судФото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

В Самаре в ближайшее время окажется на скамье подсудимых 37-летний главарь банды, которая занималась махинациями с получением страховых выплат по полисам ОСАГО. В преступную группу входили 12 человек, в том числе 4 бывших сотрудников ДПС и 3 работника страховых компаний.

- По версии следствия, для получения страховых выплат участники банды оформляли подложные документы о ДТП. Они находили владельцев машин с незначительными повреждениями, после этого полицейские составляли фиктивные документы об административном правонарушении, признавая их потерпевшими, а страховые оценщики выписывали акты осмотра с несуществующими повреждениями, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Такой незаконной деятельностью преступники промышляли с 2015 года по 2017 год. За это время они «заработали» более 14 миллионов рублей. Всем членам банды было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного в отношении главаря группировки по статьям «Организация преступного сообщества» и «Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере», завершено. Правоохранители передали его на рассмотрение в Самарский областной суд.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Максим Горький сравнивал самарских хулиганов с ассасинами и за что их называли "горчичниками"

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Можно на рыбалку идти»: жительница Самарской области купила рыбные консервы, а в банке оказались черви
Поддержка для АвтоВАЗа и расходы на здание суда: стало известно о чем говорили Дмитрий Медведев и Дмитрий Азаров на рабочей встрече
Контейнерных площадок больше, чем мы думали: регоператор в Самаре рассказал про сложности с вывозом мусора
"Люди лезли прямо в кипяток": из-за прорыва теплотрассы на Ташкентской в Самаре возбудили уголовные дела
Дело матери, которая убила и выбросила новорожденную дочь в озеро в Самарской области, передали в суд
Главным «Открытием года» в Самаре назвали Лотте Отель
В Самаре за создание инвестиционного климата в строительстве наградили депутата и застройщика Владимира Кошелева
Жителей Самары зовут на бесплатную театральную экскурсию
Самарские таможенники задержали 79 кг украинской карамели
Житель Самарской области выиграл в лотерею более 5 млн рублей
«Ни зайти, ни выйти»: в Самаре вход в подъезд дома на Антонова-Овсеенко «забаррикадировали» хламом
Это Лина Сторожева или нет? В середине апреля следователи смогут ответить на все вопросы о теле, найденном на козырьке подъезда в Самаре
В Сызрани под мостом нашли труп пропавшего в новогодние праздники пенсионера
В Самаре фирму могут наказать за обещание «дать бесплатно»
Рэпер Паша Техник выложил видео, как он работал маскотом «Крыльев Советов»
В Сызрани по требованию ФАС восстановили автобус № 19
МЧС предупреждает самарцев о сильном ветре до 18 м/с
В Самаре водитель Hyundai сбил на Стара-Загоре 17-летнюю девушку
В Самаре "Прибывалка" и портал мэрии перестали работать из-за технических сбоев в сети
«Сызрань-2003» проиграла белорусскому БАТЭ в первом международном матче клуба в истории
Двое самарских спортсменов завоевали медали на Кубке мира по самбо
В Новокуйбышевске девушка на «двенадцатой» снесла металлические ворота
Айвар Кинжабаев, который пережил вооруженное нападение, вернулся на пост главы самарского Росимущества
Самарцы могут посетить театры, творческие встречи и экскурсии бесплатно
«Очень необыкновенно и интересно»: Баста и Тимати оценили музыкальное творчество 21-летнего самарца
Волейбольная «Нова» сыграет матчи за выживание с 9 по 14 и с 23 по 28 апреля