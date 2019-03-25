2019-03-25T20:39:23+03:00
Общество

«Можно на рыбалку идти»: жительница Самарской области купила рыбные консервы, а в банке оказались черви

Фотографиями находки женщина поделилась в социальных сетях
Евгения ВАСИНА
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Фото группа podslushano.otradny/vk.comФото группа podslushano.otradny/vk.comФото: социальные сети
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Жительница Самарcкой области Марина купила в одном из магазинов, славящихся невысокими ценами, банку рыбных консервов. На этикетке значилось: «Сайра тихоокеанская, натуральная, с добавлением масла». Вот только кроме масла и рыбы в банке оказалась неожиданная «приправа». Консервы, произведенные в Приморском крае, оказались червивыми. Причем черви в банке попались дух видов.

- При вскрытии сайры, было обнаружено множество червей: ярко оранжевого цвета и огромные светло-коричневые. Люди будьте внимательны и осторожны, - написала девушка и выложила фотографии неожиданной находки в социальные сети.

Опытные покупатели заметили, что эти черви, скорее всего, паразиты, которые жили в рыбе и остались живы из-за неправильного процесса консервации и пастеризации. Пользы человеку такой паразит точно не принесет. Червивые консервы порекомендовали отнести в магазин, вернув себе потраченные деньги. Другие же в шутку заметили, что Марина теперь может отправиться на рыбалку, ведь живая наживка у нее уже есть.

- Нормальный такой мотыль, сейчас рыбаки все раскупят, - отметили мужчины, увидевшие фотографии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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