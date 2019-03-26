В Самаре в театре оперы и балета установят бюст композитора Дмитрия Шостаковича

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-26T10:48:50+03:00

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В Самарском театре оперы и балета появится бюст известного композитора Дмитрия Шостаковича. Его установят в рамках проекта САТОБ «Посвящение Дмитрию Шостаковичу» в фойе первого этажа.

- Автором бюста стал самарский скульптор, член Московского Союза художников Карэн Саркисов. Цель проекта — сохранение распространение памяти о великом отечественном композиторе, а также его вкладе в мировую культуру, - сообщили представители театра.

Церемония открытия скульптуры будет приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, что Дмитрий Шостакович жил и работал в Куйбышеве в 1941-1943 годах. Здесь он закончил свою знаменитую Седьмую симфонию, которую впервые исполнили на сцене театра оперы и балета 5 марта 1942 года. Именно это произведение стало символом морального и культурного превосходства СССР и его союзников над фашизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU