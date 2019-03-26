В Самарской области увеличили число мест, где нельзя проводить акции протеста

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-26T15:31:14+03:00

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Во вторник, 26 марта, в Самарской губернской думе обсуждался вопрос о внесении изменений в закон о публичных мероприятиях. Участники собрания разделились на два лагеря: Общественная палата предлагала ужесточить запреты, а депутат Михаил Матвеев, наоборот, смягчить.

Так, парламентарий предложил отменить ограничения на проведение митингов возле школ и детских садов, объясняя свою инициативу тем, что акции протеста проходят по выходным и праздникам, когда эти учреждения не работают. Однако этот законопроект поддержали только 10 человек. 33 депутата выступили против. А вот инициативу с ужесточением закона парламентарии поддержали.

- Дума приняла законопроект, ужесточивший закон о митингах. И это при том, что уже почти нигде в Самаре провести митинг нельзя, - рассказал Михаил Матвеев, предоставив карту города, на которой отмечены места, где запрещено проводить акции протеста.

В итоге, согласно принятым изменениям, теперь в регионе нельзя будет еще митинговать возле профессиональных образовательных заведений и организаций, оказывающих услуги по дополнительным образовательным программам.

ИСТОЧНИК KP.RU