2019-03-26T16:37:00+03:00
Происшествия

В Самаре пассажирка трамвая упала во время движения и получила травмы

Женщине понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В понедельник, 25 марта, поездка в трамвае для одной из жительниц Самары закончилась в больнице. Женщина получила травмы, упав в вагоне.

- ЧП произошло около 20:00 на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. При проезде этого перекрестке пассажирка — 55-летняя женщина — не удержалась на ногах и упала. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Ее доставили в больницу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, водитель трамвая — 35-летний мужчина — на момент случившегося был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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