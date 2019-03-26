В Самаре пассажирка трамвая упала во время движения и получила травмы
Женщине понадобилась помощь медиков
Фото: ГУ МВД по Самарской области
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В понедельник, 25 марта, поездка в трамвае для одной из жительниц Самары закончилась в больнице. Женщина получила травмы, упав в вагоне.
- ЧП произошло около 20:00 на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. При проезде этого перекрестке пассажирка — 55-летняя женщина — не удержалась на ногах и упала. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Ее доставили в больницу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников ГИБДД, водитель трамвая — 35-летний мужчина — на момент случившегося был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU