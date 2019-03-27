Под Новокуйбышевском водитель «Приоры» сбил на «зебре» школьника

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-27T13:22:07+03:00

По предварительным данным, сейчас мальчик находится в коме

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Утром в среду, 27 марта, недалеко от поселка Воскресенка под Новокуйбышевском произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Там водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 8-классника, пишет gorodnsk63.ru.

По предварительным данным, мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Он направлялся в школу, когда его снесла легковушка.

В результате случившегося подросток получил серьезные травмы. Его госпитализировали в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу. Известно, что пострадавший сейчас находится в состоянии комы. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU