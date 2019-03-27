Самарский строитель Владимир Кошелев стал врачом на экране
Недавно на большие экраны вышла российская комедия «Бабушка легкого поведения 2» с Александром Реввой в главной роли. Как оказалось, в этом фильме засветился известный самарцам человек — глава строительной корпорации Владимир Кошелев.
Бизнесмену и депутату досталась в фильме короткая эпизодическая роль. На экране он появляется в образе врача. Слов Владимиру Кошелеву не досталось, зато он успел проявить себя в усмирении разбушевавшейся героини Марины Федункив.
По словам зрителей, которые уже успели посмотреть новую комедию, в ленте, помимо самарского строителя, промелькнула и знаменитая в микрорайоне Крутые Ключи арт-фигура коровы.
ИСТОЧНИК KP.RU