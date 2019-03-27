Самарский строитель Владимир Кошелев стал врачом на экране

СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-27T17:07:06+03:00

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Недавно на большие экраны вышла российская комедия «Бабушка легкого поведения 2» с Александром Реввой в главной роли. Как оказалось, в этом фильме засветился известный самарцам человек — глава строительной корпорации Владимир Кошелев.

Бизнесмену и депутату досталась в фильме короткая эпизодическая роль. На экране он появляется в образе врача. Слов Владимиру Кошелеву не досталось, зато он успел проявить себя в усмирении разбушевавшейся героини Марины Федункив.

По словам зрителей, которые уже успели посмотреть новую комедию, в ленте, помимо самарского строителя, промелькнула и знаменитая в микрорайоне Крутые Ключи арт-фигура коровы.

ИСТОЧНИК KP.RU