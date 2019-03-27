Под Самарой молодой водитель сбил школьника и протаранил «Калину»

СЕГОДНЯ 18:52 2019-03-27T18:52:33+03:00

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В среду утром, 27 марта, в Новокуйбышевске произошло ДТП с двумя автомобилями и одним несовершеннолетним пешеходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Лада Приора», который ехал из Новокуйбышевска в сторону автодороги «Самара-Волгоград», сбил несовершеннолетнего пешехода. 15-летний мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого, «Приора» влетела в «Калину», которая стояла на «встречке» перед переходом. В результате ДТП подросток был госпитализирован.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Полицейские призывают пешеходов быть более внимательными. Согласно ПДД, перед выходом на нерегулируемый пешеходный переход следует убедиться в том, что проезжую часть можно пересечь безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU