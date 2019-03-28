В Тольятти поймали мошенника, выдававшегося себя за сотрудника правоохранительных органов

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-28T10:57:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти полицейские задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов. Одной из последних жертв афериста стал 22-летний житель Автограда. У него преступник выманил 650 тысяч рублей.

- Предполагаемым злоумышленником оказался безработный и ранее не судимый 51-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа. Было установлено, что мужчина, представившись сотрудником правоохранительных органов, обещал тольяттинцу помочь устроиться на работу, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Недавно тольяттинский суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста. Если его вина будет доказана, то ему будет грозить до 6 лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют мужчину на причастность к другим аналогичным преступлениям. Стражи порядка просят всех, кто мог пострадать от действий мошенника, сообщить об этом по телефонам: 89397075939, 89171217216, 89372150080, 89277959444 или 02 (020, 102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU