Туризму в Самаре подыщут нового рулевого: Михаил Мальцев покидает пост главы департамента туризма региона

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-29T15:52:41+03:00

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В Самаре с поста руководителя департамента туризма министерства спорта, молодежной политики и туризма Самарской области уходит Михаил Мальцев. Об этом стало известно в пятницу, 29 марта. Как рассказал Михаил Викторович журналисту "КП-Самара", его последним рабочим днем станет 1 апреля.

- Да, я действительно увольняюсь, планы есть, но сейчас рано о них говорить. Не могу ничего сказать о том, где буду работать дальше. Сейчас я планирую отдохнуть, буду вносить вклад в развитие туризма в Самарской области как простой путешественник, - поделился Михаил Мальцев.

Пока неизвестно, кто займет этот пост. Окончательное решение предстоит принять губернатору, сейчас формируется пул претендентов. Интересно, что сейчас в Самарской области активно занимаются развитием туристической инфраструктуры. В частности, губернатор озвучил планы по созданию из "Самарской Луки" особенной экономической зоны туристско-рекреационного типа. Например, около Ширяево собираются построить туркомплекс с гостиницами. Для этого ряд земель нужно вывести из статуса особо-охраняемых. Экологи такое чиновничье решение не одобряют. Интересно будет узнать, кто теперь займется продвижением этих проектов в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU