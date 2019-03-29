2019-03-29T20:42:04+03:00
Происшествия

Трое пострадали: под Самарой произошло серьезное ДТП

Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомбилями
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Судя по фото, самые серьезные повреждения получил микроавтобусСудя по фото, самые серьезные повреждения получил микроавтобусФото: Соцсети
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29 марта под Самарой произошло серьезное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Авария случилась на 17-ом км трассы Самара-Волгоград в районе Стромилово. Столкнулись три автомобиля: микроавтобус «Ситроен», ВАЗ-2199 и кроссовер «Фольксваген». Авария произошла около 20:00.

- Водитель микроавтобуса без пассажиров ехал в сторону Стромиловского кольца. Во время движения он выехал на встречную полосу и столкнулся с «девяносто девятой», а потом с «Фольксвагеном», - прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.

Судя по фото, самые серьезные повреждения получил микроавтобус: бампер автомобиля разлетелся по всей трассе. Также разбит «нос» у вазовской «легковушки».

В ДТП пострадали 3 водителя, их доставили в ближайшие больницы. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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