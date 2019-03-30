В Самаре на Пугачевском тракте открытым пламенем полыхала «семерка»
К моменту приезда пожарных машина практически полностью была охвачена огнем [видео]
Пожарные потушили пламя в течение нескольких минут
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Утром в субботу, 30 марта, на 116 км в Куйбышевском районе Самары произошел пожар. В районе дома № 27 на Пугачевском тракте загорелся автомобиль ВАЗ-2107. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 10:29. На место происшествия выезжали 8 пожарных и 2 единицы техники. Потушить возгорание удалось в 10:35, - уточнили в ГУ МЧС по Самарской области.
По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. Что касается машины, то она практически полностью выгорела. В настоящее время причины пожара устанавливаются.
Пожар на Пугачевском тракте в Самаре 30.03.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU