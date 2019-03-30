Весь перед всмятку: в Самарской области молодой водитель на «четырнадцатой» залетел под грузовик
Автомобилист получил множественные травмы
Фото: ОГИБДД по Красноярскому району
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В пятницу, 29 марта, около 6:15 на 18 км трассы «Урал» - Муханово в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Там легковушка залетела под большегруз.
- 26-летний водитель ВАЗ-21144 в пути следования выбрал небезопасную дистанцию до едущего впереди автопоезда Volvo с полуприцепом и врезался в него, - сообщили в ОГИБДД по Красноярскому району.
В результате случившегося молодой человек получил множественные травмы, с которыми бригада скорой помощи увезла его в больницу. По данным полицейских, стаж вождения у молодого человека меньше одного года. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU