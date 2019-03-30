Весь перед всмятку: в Самарской области молодой водитель на «четырнадцатой» залетел под грузовик

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-30T12:21:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 29 марта, около 6:15 на 18 км трассы «Урал» - Муханово в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Там легковушка залетела под большегруз.

- 26-летний водитель ВАЗ-21144 в пути следования выбрал небезопасную дистанцию до едущего впереди автопоезда Volvo с полуприцепом и врезался в него, - сообщили в ОГИБДД по Красноярскому району.

В результате случившегося молодой человек получил множественные травмы, с которыми бригада скорой помощи увезла его в больницу. По данным полицейских, стаж вождения у молодого человека меньше одного года. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU