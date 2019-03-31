В Самаре с четвертого этажа парковки ТЦ «Гудок» упал автомобиль с людьми
ЧП случилось глубокой ночью
Если бы автомобиль упал днем, последствия могли оказаться куда серьезнееФото: Кирилл КАРИМОВ
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В воскресенье, 31 марта, примерно в 1:30 на многоуровневой парковке торгового центра «Гудок» рухнул автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
Причиной падения легковушки Hyundai стала оплошность водителя. 22-летний парень не справился с управлением, после чего легковушка выехала за ограждение и рухнула с четвертого этажа на первый.
В результате водитель и два его пассажира получили легкие телесные травмы. Никто из посетителей ТЦ не пострадал.
По данным полиции, мужчина, управлявшей машиной, был резв. Сейчас выясняются подробности ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU