Сызранцы удивились гладильной доске на верхушке дерева

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-31T16:49:00+03:00

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В эти выходные вся Сызрань удивляется гладильной доске, которая зависла на макушке высокого дерева у многоквартирного дома на Фридриха Энгельса, 18.

- Это Сызрань, вот так у нас, - говорит на видео один из очевидцев, Евгений Б. – Висят гладильные доски на деревьях.

Остается только гадать, как на дерево попала гладильная доска. Одни горожане предполагают, что кто-то слишком бурно справил выходные, другие – что кому-то надоело гладить белье. Впрочем, эти версии не объясняют, как доска оказалась на верхушке дерева, которая выше соседнего дома.

В Сызрани на дереве нашли гладильную доску.

ИСТОЧНИК KP.RU