Сызранцы удивились гладильной доске на верхушке дерева
Как туда попал предмет обихода – непонятно
Одной загадкой стало большеФото: скриншот видео
Изменить размер текста:
В эти выходные вся Сызрань удивляется гладильной доске, которая зависла на макушке высокого дерева у многоквартирного дома на Фридриха Энгельса, 18.
- Это Сызрань, вот так у нас, - говорит на видео один из очевидцев, Евгений Б. – Висят гладильные доски на деревьях.
Остается только гадать, как на дерево попала гладильная доска. Одни горожане предполагают, что кто-то слишком бурно справил выходные, другие – что кому-то надоело гладить белье. Впрочем, эти версии не объясняют, как доска оказалась на верхушке дерева, которая выше соседнего дома.
В Сызрани на дереве нашли гладильную доску.
ИСТОЧНИК KP.RU