2019-04-01T08:43:25+03:00
Происшествия

В Тольятти мужчина погиб при падении с высотки

Тело погибшего нашли неподалеку от детской площадки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ТОЛЬЯТТИФото: ТОЛЬЯТТИФото: vk.com
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В воскресенье, 31 марта, во второй половине дня в 17 квартале в Автозаводском районе Тольятти произошла смертельная трагедия. Там с одного из домов на улице 40 лет Победы упал мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Мужчине было около 50 лет. У него вроде бы были проблемы со здоровьем, - рассказали местные жители.

Тело нашли на газоне в нескольких метрах от детской площадки. По словам горожан, оно пролежало там в течение нескольких часов. В настоящее время в деталях случившегося разбираются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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