В Самаре ректора Политеха «заменили» роботом Димой
Утром в понедельник, 1 апреля, в Самарский государственный технический университет прибыл новый необычный «сотрудник». Его уникальность заключается в том, что это не живой человек, а робот. Как он сам рассказал, теперь он будет работать в вузе вместо ректора Дмитрия Быкова, чем несказанно удивил профессора.
- Сегодня в университет прибыл робот марки Promobot V4. Студентам он рассказал, что теперь он - новый ректор. Также он сообщил, что его зовут Дима и что он учился в Политехе. Робот поделился своими знаниями о вузе, рассказал про всех проректоров, советников и ученых вуза, - сообщили в пресс-службе университета.
Как выяснилось, робота в самарский вуз прислали в рамках эксперимента, проводимого министерством образования и науки РФ. Так, в вузах страны хотят постепенно отказаться от чтения лекций и ведения онлайн-курсов, чтобы разгрузить профессоров и повысить вовлеченность студентов.
В самарский Политех прибыл новый ректор-робот.
ИСТОЧНИК KP.RU