2019-04-01T11:04:28+03:00
Общество

В Самаре ректора Политеха «заменили» роботом Димой

Электронный «профессор» прибыл в вуз в рамках эксперимента минобрнауки РФ
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: самарский ПолитехФото: самарский Политех
Изменить размер текста:

Утром в понедельник, 1 апреля, в Самарский государственный технический университет прибыл новый необычный «сотрудник». Его уникальность заключается в том, что это не живой человек, а робот. Как он сам рассказал, теперь он будет работать в вузе вместо ректора Дмитрия Быкова, чем несказанно удивил профессора.

- Сегодня в университет прибыл робот марки Promobot V4. Студентам он рассказал, что теперь он - новый ректор. Также он сообщил, что его зовут Дима и что он учился в Политехе. Робот поделился своими знаниями о вузе, рассказал про всех проректоров, советников и ученых вуза, - сообщили в пресс-службе университета.

Как выяснилось, робота в самарский вуз прислали в рамках эксперимента, проводимого министерством образования и науки РФ. Так, в вузах страны хотят постепенно отказаться от чтения лекций и ведения онлайн-курсов, чтобы разгрузить профессоров и повысить вовлеченность студентов.

В самарский Политех прибыл новый ректор-робот.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области при пожаре в частном доме погиб 3-летний малыш
В Самаре изменили график работы автобусов № 21
МФК «Динамо Самара» объявило об интересе к лучшему бомбардиру команды Саносяну со стороны «Барселоны»
В Тольятти журналист Павел Полуйчик прочтет лекцию «Правила жизни 100-летнего человека»
Самарцев удивил «летающий» дом, приземлившийся на парковку «Парк Хауса»
Обновленный «МегаФон Таргет» стал еще ближе к идеалу
«Динамо Самара» обыграло «Ухту» во втором матче 16 тура мини-футбольной Суперлиги
В Самарской области стартовал весенний призыв в армию
Гандболистки «Лады» стали серебряными призерами Кубка России
В Самаре в парке Гагарина «поселились» деревянные космонавты
В Тольятти у алиментщика арестовали квартиру за долги перед дочерью
Добраться до столицы «по-королевски»: жителей Самарской области зовут в круиз до Москвы
Житель Самарской области напился и «заминировал» жилой дом
В Тольятти мужчина погиб при падении с высотки
Улицы Победы и Стара-Загора в Самаре отремонтируют за 800 млн рублей
В Самаре за ограбление офиса микрозаймов арестовали отсидевшего убийцу
Самарский министр здравоохранения посмотрел, как лечат людей в тубдиспансере, где 10 лет не было капремонта