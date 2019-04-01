В Самаре ректора Политеха «заменили» роботом Димой

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-01T11:04:28+03:00

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Утром в понедельник, 1 апреля, в Самарский государственный технический университет прибыл новый необычный «сотрудник». Его уникальность заключается в том, что это не живой человек, а робот. Как он сам рассказал, теперь он будет работать в вузе вместо ректора Дмитрия Быкова, чем несказанно удивил профессора.

- Сегодня в университет прибыл робот марки Promobot V4. Студентам он рассказал, что теперь он - новый ректор. Также он сообщил, что его зовут Дима и что он учился в Политехе. Робот поделился своими знаниями о вузе, рассказал про всех проректоров, советников и ученых вуза, - сообщили в пресс-службе университета.

Как выяснилось, робота в самарский вуз прислали в рамках эксперимента, проводимого министерством образования и науки РФ. Так, в вузах страны хотят постепенно отказаться от чтения лекций и ведения онлайн-курсов, чтобы разгрузить профессоров и повысить вовлеченность студентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/700485" frameborder="0"></iframe> В самарский Политех прибыл новый ректор-робот.

ИСТОЧНИК KP.RU