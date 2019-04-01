Самарские спортсмены-инвалиды завоевали 5 медалей на чемпионате России по плаванию

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-01T15:34:08+03:00

В копилку наград пловцов отправились две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали

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В Краснодаре прошел чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем приняли участие более 250 спортсменов из 40 регионов страны. Самарскую область на соревнованиях представляли 10 пловцов. Они завоевали 5 медалей: 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых.

- Сергей Сухарев стал обладателем сразу двух медалей: золотой и серебряной. Первую он завоевал на дистанции 50 м, а вторую — на дистанции 100 м вольным стилем. Вячеслав Ленский выиграл «золото» на дистанции 100 м и бронзу на дистанции 400 м вольным стилем. Кирилл Пульвер стал третьим на дистанции 100 м вольным стилем, - сообщили в правительстве Самарской области.

Также в чемпионате приняли участие Яна Костина, Альбина Петрукович, Марина Запевалова, Василий Беляев, Татьяна Безногова, Константин Ганечкин и Егор Щевелев. Отметим, что в общекомандном зачете Самарская область заняла 7 место.

ИСТОЧНИК KP.RU