«Это что за рыба»: рыбак из Сызрани удивился своему улову
Сызранский рыбак похвастался богатым уловом в социальных сетях, но оказалось, что далеко не всех пойманных рыб он смог распознать. В последний день марта Алексей вместе с женой отправился на рыбалку на Тиширек.
- Поймали сороги немного и вот такое чудо с десятка 3, что за рыба кто может подсказать, а то у нас сомнения, - написал мужчина и выложил фото улова в социальные сети.
Бывалые рыбаки тут же распознали в пойманных рыбах елеца и порекомендовали его засолить.
- Уже все засолил, - ответил довольный рыбак.
Елец - вид лучепёрых рыб семейства карповых. Многие рыбаки не любят эту рыбу из-за большого количества мелких костей и относительно небольшого размера. Кстати, елец обитает лишь в чистых водоемах и очень требователен к условиям жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU