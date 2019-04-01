2019-04-01T18:23:50+03:00
Общество

«Это что за рыба»: рыбак из Сызрани удивился своему улову

Содержимое садка мужчина засолил, но перед этим решил узнать, кто попался ему на крючок
Евгения ВАСИНА
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Фото группы vk.com/syzranfishingФото группы vk.com/syzranfishingФото: социальные сети
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Сызранский рыбак похвастался богатым уловом в социальных сетях, но оказалось, что далеко не всех пойманных рыб он смог распознать. В последний день марта Алексей вместе с женой отправился на рыбалку на Тиширек.

- Поймали сороги немного и вот такое чудо с десятка 3, что за рыба кто может подсказать, а то у нас сомнения, - написал мужчина и выложил фото улова в социальные сети.

Бывалые рыбаки тут же распознали в пойманных рыбах елеца и порекомендовали его засолить.

- Уже все засолил, - ответил довольный рыбак.

Елец - вид лучепёрых рыб семейства карповых. Многие рыбаки не любят эту рыбу из-за большого количества мелких костей и относительно небольшого размера. Кстати, елец обитает лишь в чистых водоемах и очень требователен к условиям жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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