В Самаре под колесами «Приоры» погиб пешеход
В понедельник, 1 апреля, около 00:50 в Самаре произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Случилось это на дороге, которая ведет от поселка Прибрежный в сторону трассы М-5 «Урал».
- По предварительной версии полицейских, 51-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь в направлении федеральной дороги, наехал на мужчину, который находился на проезжей части. Травмы, полученные при столкновении, оказались смертельными. Пешеход скончался на месте до приезда медиков скорой помощи, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников ГИБДД, на момент ДТП водитель отечественной легковушки находился в трезвом состоянии. Сейчас по факту происшествия полицейские проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU