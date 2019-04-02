В Самаре под колесами «Приоры» погиб пешеход

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-02T10:10:51+03:00

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В понедельник, 1 апреля, около 00:50 в Самаре произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Случилось это на дороге, которая ведет от поселка Прибрежный в сторону трассы М-5 «Урал».

- По предварительной версии полицейских, 51-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь в направлении федеральной дороги, наехал на мужчину, который находился на проезжей части. Травмы, полученные при столкновении, оказались смертельными. Пешеход скончался на месте до приезда медиков скорой помощи, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, на момент ДТП водитель отечественной легковушки находился в трезвом состоянии. Сейчас по факту происшествия полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU