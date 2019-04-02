2019-04-02T13:06:28+03:00
Общество

В Самаре по площади Куйбышева в День Победы проедут «Искандеры»

Ракетные комплексы уже прибыли в 63 регион для подготовки к военному параду
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: пресс-служба Центрального военного округаФото: пресс-служба Центрального военного округа
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В понедельник, 1 апреля, в Самарскую область прибыли расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Они примут участие в военном параде в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

- «Искандеры-М» прибыли в 63 регион из Оренбургской области, где они постоянно дислоцируются. Они совершили марш комбинированным способом протяженностью более 200 км. Всего на время подготовки к Параду Победы в Самарскую область приехали две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса «Искандер-М», - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

По данным ведомства, в День Победы по площади имени В.В. Куйбышева проедут более 40 единиц военной техники. Среди них: бронемашины «Тигр», «БТР-82А», УАЗы «Пикап», танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 «МСТА-С», зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

ИСТОЧНИК KP.RU

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