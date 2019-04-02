2019-04-02T14:26:31+03:00
Общество

На строительство нового поворота для трамваев, идущих до «Самара Арены» потратят 40 млн рублей

Деньги выделят ТТУ в качестве субсидии из городского бюджета
Анастасия ФИЛАТОВА
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До стадиона смогут ездить трамваи, которые ходят со стороны 15-го микрорайонаДо стадиона смогут ездить трамваи, которые ходят со стороны 15-го микрорайонаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Бюджет Самары пополнился на 6,4 млрд рублей, большую часть из них — 4,9 млрд рублей — направят на сферу образования. Об этом стало известно во вторник, 2 апреля, во время 59 заседания городской думы.

В рамках поправок, рассмотренных сегодня депутатами, деньги пойдут на строительство новой школы, дорог и на обустройство поворота на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской для трамваев, которые следуют со стороны 15-го микрорайона.

Так, на строительство школы в микрорайоне Новая Самара направят 321,5 млн рублей. Также там планируется построить новые дороги. На это выделят 168 млн рублей. Еще 282 млн рублей направят на строительство дорог в микрорайоне Волгарь. А вот на строительство нового поворота для трамваев в направлении стадиона «Самара Арена» МП «ТТУ» в качестве субсидии выделят 40 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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