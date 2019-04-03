2019-04-03T10:12:42+03:00
Общество

В Самаре из-за замены канализационной трубы сузят улицу Утевскую

Специалистам предстоит переложить около 90 метров трубы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Работы на коллекторе могут занять длительное время / Фото: РКС-СамараРаботы на коллекторе могут занять длительное время / Фото: РКС-Самара
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В среду, 3 апреля, в Самаре приступили к замене канализационной линии диаметром 700 мм на улице Утевской. В связи с этим на некоторое время проезжая часть там будет сужена.

- Коллектор на улице Утевской был уложен в 1978 году. За это время трубы износились практически на 100%, поэтому было принято решение заменить их. Специалистам предстоит переложить около 90 метров канализационной трубы, которая находится на глубине около 7 метров в районе пересечения улиц Войкова и Утевской, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

По словам представителей компании, замена канализации может занять длительное время. Поскольку стоки перекрывать нельзя ни на секунду, то специалистам придется построить еще и обводную линию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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