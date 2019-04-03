2019-04-03T11:24:31+03:00
Общество

В Самарской области мужчина заплатил почти 100 тысяч рублей, чтобы улететь на родину

Здесь уроженца бывшей советской республики «держал» долг по налогам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Самарской области мужчина «забыл» вовремя оплатить налоги и в итоге накопил долг в 93 тысячи рублей. Все это привело к тому, что ему запретили выезжать за пределы страны.

- Как выяснилось, мужчина является гражданином бывшей советской республики и в ближайшее время собирался улететь на родину. Приставы предупредили его, что он сможет покинуть Россию только после того, как погасит долг. Тянуть с оплатой мужчина не стал, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Мужчина сразу же поспешил выплатить долг по налогам и исполнительский долг в 6,5 тысяч рублей. В течение часа после этого все ограничения с него были сняты. В итоге мужчина благополучно улетел на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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