Травматолог из Тольятти, добившийся повышения зарплаты через интернет, стал главой профсоюза врачей

СЕГОДНЯ 20:28 2019-04-03T21:00:10+03:00

Он обещает помочь всем коллегам, которые столкнулись с теми или иными нарушениями их профессиональных прав

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Травматолог-ортопед из Тольятти Алексей Карчинский возглавил профсоюз медиков Самарской области. Оказалось, что такой организации раньше просто не было. История Алексея прогремела на всю страну, после того как молодой врач выложил свою честную расчетку с крайне низкой зарплатой за февраль. После этого Алексея позвали на прием к министру здравоохранения и в итоге расчеты пересмотрели.

- Мне пришло очень большое количество сообщений с поддержкой, заработными квитками, просьбами от медицинских работников с Самарской и других областей - поделился Алексей. - Я искал, как можно решить эту проблему и выяснил, что нет активно работающего профсоюза в регионе.

Затем молодой врач нашел российскую организацию Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения Альянс Врачей.

- Мне предложили возглавить отделение профсоюза по Самарской области - Я согласился, - сообщил он на своей странице и отметил, что в работе ему помогает молодая команда врачей и медсестер из Тольятти. Все они намерены помогать коллегам разбираться в тех случаях, когда кто-то ущемляет их профессиональные права.

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ИСТОЧНИК KP.RU