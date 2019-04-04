Ремонт Заводского шоссе по направлению к Авроре начнется летом
Летом 2019 года в Самаре стартует второй этап реконструкции Заводского шоссе. Дорогу планируют привести в порядок на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Авроры. Об этом сообщили в департаменте градостроительства Самары.
- Работы начнем после заключения соответствующего муниципального контракта по результатам торгов. Предположительно, они стартуют с июня месяца, - отметили в ведомстве.
Напомним, что первый этап реконструкции Заводского шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца стартовал в августе 2018 года. В настоящее время на дороге уложили два слоя асфальта. Укладку верхнего слоя дорожники наметили на май-июнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU