В Самарской области приведут в порядок дорогу между Новокуйбышевском и поселком Речников
Власти Самарской области по многочисленным просьбам жителей дополнили список региональных дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году. В него добавили трассу Новокуйбышевск — поселок Речников.
- Дорожникам предстоит привести в порядок 6,1 км дороги. В рамках ремонта верхний слой покрытия проезжей части будет заменен на щебеночно-мастичный асфальтобетон марки 20. Также планируется обновить бортовой камень и дорожное полотно на остановках общественного транспорта, - сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
По данным ведомства, ремонт дороги, которая соединяет Новокуйбышевск и Самару, планируется провести в два этапа. В этом году будет обновлен участок протяженностью 4 км, а в 2020 году — оставшиеся 2 км дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU