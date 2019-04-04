2019-04-04T11:28:59+03:00
Общество

В Самарской области возьмут под охрану несколько мостов и тоннелей

За безопасность транспортных объектов подрядчику обещают заплатить 20 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Охрану наймут и для двух тоннелей на Московском шоссе в СамареОхрану наймут и для двух тоннелей на Московском шоссе в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который займется охраной нескольких транспортных объектов. В их числе путепроводы, мосты и тоннели. За обеспечение их безопасности подрядчику обещают заплатить около 20 млн рублей из регионального бюджета.

- Охранной компании предстоит обезопасить транспортные объекты от незаконного вмешательства и возможных террористических актов. Она должна иметь в своем распоряжении около 40 сотрудников и несколько автомобилей ГБР. Пункт охраны со всем необходимым оборудованием должен будет находиться не далее, чем в 4 км от объекта. Охранникам нужно будет иметь при себе средства связи, наручники, дубинки, мобильный блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств и портативный металлодетектор, - говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

Что касается объектов, которые подрядчику предстоит охранять с 1 июня по 31 декабря 2019 года, то они представлены следующим списком:

- путепровод через ж/д на 8 км дороги Волжский - аэропорт Курумоч;

- тоннель на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в Самаре;

- тоннель на пересечении Московского и Ракитовского шоссе в Самаре;

- путепровод на улице Ташкентской в Самаре;

- путепровод через автодорогу км 3+720 на трассе Волжский - Курумоч - «Урал»;

- путепровод через ж/д км 3+543 на автодороге Волжский - Курумоч - «Урал»;

- тоннель под ж/д км 3+643 на дороге Волжский - Курумоч - «Урал»;

- мост через реку Сок на км 0+270 трассе Волжский - Курумоч - «Урал»;

- путепровод «Угольный» на Красноглинском шоссе.

Подрядчика по итогам аукциона выберут 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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