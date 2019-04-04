В Самарской области злостного нарушителя ПДД заставили разом оплатить 54 штрафа

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-04T11:51:54+03:00

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В Волжском районе судебные приставы «выбили» деньги из злостного нарушителя правил дорожного движения. Мужчина 54 раза нарушил ПДД и в итоге накопил долг в 42,5 тысячи рублей.

- Поскольку мужчина вовремя не оплатил наложенные на него штрафы, то в отношении него приставы возбудили несколько исполнительных производств. В их рамках на мужчину наложили запрет на регистрационные действия в отношении его транспортного средства, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Должника предупредили, что если он не погасит долг, то ему запретят выезжать за пределы страны. Узнав об этом, мужчина сразу же поспешил полностью оплатить все штрафы. После этого исполнительные производства в отношении него были окончены.

ИСТОЧНИК KP.RU