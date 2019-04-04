2019-04-04T11:51:54+03:00
Общество

В Самарской области злостного нарушителя ПДД заставили разом оплатить 54 штрафа

Долг мужчины достиг 42,5 тысячи рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мужчина 54 раза нарушил ПДД, но штрафы вовремя не оплатилМужчина 54 раза нарушил ПДД, но штрафы вовремя не оплатилФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Волжском районе судебные приставы «выбили» деньги из злостного нарушителя правил дорожного движения. Мужчина 54 раза нарушил ПДД и в итоге накопил долг в 42,5 тысячи рублей.

- Поскольку мужчина вовремя не оплатил наложенные на него штрафы, то в отношении него приставы возбудили несколько исполнительных производств. В их рамках на мужчину наложили запрет на регистрационные действия в отношении его транспортного средства, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Должника предупредили, что если он не погасит долг, то ему запретят выезжать за пределы страны. Узнав об этом, мужчина сразу же поспешил полностью оплатить все штрафы. После этого исполнительные производства в отношении него были окончены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре инспекторы ГИБДД помогли беременной женщине вовремя добраться до роддома
И.о. главы департамента туризма Самарской области стала Аксана Чтецова
В Самарской области водитель «Нивы» влетел в стоящую маршрутку
В Самарской области возьмут под охрану несколько мостов и тоннелей
В Самарской области приведут в порядок дорогу между Новокуйбышевском и поселком Речников
Памятник Шостаковичу в Самаре установят ко Дню города
В Самаре похитителю люков придется 200 часов трудиться на благо города
Миодраг Божович: «К сожалению, «Крылья» пропускали каждый раз после того, как имели хороший момент для взятия ворот. Мы не заслужили такого поражения»
В Самарской области мужчину отправили на обязательные работы за игнорирование детей
Ледяная пещера, Каменный город и много развлечений: самарцев приглашают в круиз по Волге и Каме
Мужчина был под наркотиками: следователи завели дело на самарца, который зарезал сожительницу в доме на Ново-Садовой
Житель Тольятти из ненависти угнал у знакомого «шестерку»
Ремонт Заводского шоссе по направлению к Авроре начнется летом
В Самаре на месте бывшего ДК «Мир» могут построить торговый центр
Появилось расписание речной переправы между Самарой и Рождествено