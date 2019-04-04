2019-04-04T14:29:53+03:00
Общество

«Я вообще везучая!»: жительница Самарской области выиграла в лотерею квартиру за 2 млн рублей

Правда, счастливый билет выбрал муж женщины
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Женщина решила забрать свой приз деньгами / Фото: СтолотоЖенщина решила забрать свой приз деньгами / Фото: Столото
Изменить размер текста:

Недавно одной из жительниц Самары улыбнулась настоящая фортуна. Женщина купила лотерейный билет и стала обладательницей квартиры за 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

- Я вообще везучая! Однажды захотела работать в банке и без труда прошла конкурс на вакансию мечты. А когда подумала, что неплохо было бы выиграть в лотерею, через полгода стала победительницей, - поделилась женщина.

По словам самарчанки, она смотрела трансляцию тиража по телевизору. Когда она зачеркнула все числа в билете, то поняла, что выиграла квартиру, но на всякий случай попросила сына проверить результат в интернете. В итоге выигрыш подтвердился. К слову, счастливый билет выбирал отец семейства, поэтому он радовался едва ли не больше всех. Женщина решила забрать свой приз деньгами. Потратить их она планирует на улучшение собственного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24