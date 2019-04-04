«Я вообще везучая!»: жительница Самарской области выиграла в лотерею квартиру за 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-04T14:29:53+03:00

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Недавно одной из жительниц Самары улыбнулась настоящая фортуна. Женщина купила лотерейный билет и стала обладательницей квартиры за 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

- Я вообще везучая! Однажды захотела работать в банке и без труда прошла конкурс на вакансию мечты. А когда подумала, что неплохо было бы выиграть в лотерею, через полгода стала победительницей, - поделилась женщина.

По словам самарчанки, она смотрела трансляцию тиража по телевизору. Когда она зачеркнула все числа в билете, то поняла, что выиграла квартиру, но на всякий случай попросила сына проверить результат в интернете. В итоге выигрыш подтвердился. К слову, счастливый билет выбирал отец семейства, поэтому он радовался едва ли не больше всех. Женщина решила забрать свой приз деньгами. Потратить их она планирует на улучшение собственного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU