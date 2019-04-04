2019-04-04T17:40:01+03:00
Общество

Дорогу Тольятти-Ягодное реконструируют за 2,6 млрд рублей

Работы начнутся уже в этом году
Кирилл КАРИМОВ
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Дорога крепче свяжет Автоград и его пригородДорога крепче свяжет Автоград и его пригородФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет начата реконструкция автомобильной дороги Тольятти-Ягодное. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Накануне этого губернатор региона Дмитрий Азарова обсуждал вопрос о финансировании на уровне правительства РФ.

- Разговор про Самарско-Тольяттинскую агломерацию, в которой сегодня проживают 3/4 жителей региона, идет давно, - отметил Дмитрий Азаров. - Она является крупнейшей нестоличной агломерацией в стране. Основным мотивом, основной движущей силой процесса было стремление людей, живущих в крупных городах, приобрести жилье, земельный участок где-то за городом, где дешевле, просторнее, экологичнее. И наоборот – стремление сельчан и жителей малых городов получить работу в Самаре и Тольятти. И сегодня мы каждый день видим маятниковые транспортные потоки из города и в город, а также многокилометровые пробки.

На начло реконструкции из федерального бюджета выделят 200 млн рублей, в региональном предусмотрено 300 млн рублей. Протяженность участка реконструкции составляет - 7,66 км, а общая стоимость - 2,6 млрд рублей.

Проектом реконструкции предусматривает расширение проезжей части до 4-х полос и строительство двух развязок на въездах на территорию Особой экономической зоны в Тольятти и путепровода для проезда сельскохозяйственной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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