На Советской Армии в Самаре дерево рухнуло на припаркованный автомобиль

СЕГОДНЯ 18:11 2019-04-04T18:11:24+03:00

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В четверг, 4 апреля, в Самаре на улице Советской Армии дерево упало на припаркованную «Шкоду Октавия». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

- Все произошло очень быстро, - вспоминает горожанин Степан В. – Услышал треск, потом часть дерева падает на землю. Каждый день там хожу, вижу мамочек с колясками там. Что было бы, если на них свалилось дерево? А ведь под ним еще и газовая труба проходит.

Причины падения дерева пока неизвестно, возможно оно было старым и больным и подлежало спиливанию. В любом случае, владельцу иномарки теперь предстоит искать ответственного за происшествие.

ИСТОЧНИК KP.RU