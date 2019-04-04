На Советской Армии в Самаре дерево рухнуло на припаркованный автомобиль
Только по счастливой случайности никто не пострадал
vk.com/dtp_163Фото: СОЦСЕТИ
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В четверг, 4 апреля, в Самаре на улице Советской Армии дерево упало на припаркованную «Шкоду Октавия». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
- Все произошло очень быстро, - вспоминает горожанин Степан В. – Услышал треск, потом часть дерева падает на землю. Каждый день там хожу, вижу мамочек с колясками там. Что было бы, если на них свалилось дерево? А ведь под ним еще и газовая труба проходит.
Причины падения дерева пока неизвестно, возможно оно было старым и больным и подлежало спиливанию. В любом случае, владельцу иномарки теперь предстоит искать ответственного за происшествие.
ИСТОЧНИК KP.RU