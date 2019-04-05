Шла не по «зебре»: в Самаре водитель «Приоры» сбил женщину
В четверг, 5 апреля, примерно в 19:40 на улице Антонова-Овсеенко в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Там водитель автомобиля «Лада Приора» сбил женщину.
- 25-летний молодой человек двигался со стороны улицы Ивана Булкина и начал поворачивать на улицу Карбышева. В этот момент дорогу вне пешеходного перехода начала пересекать 37-летняя женщина. Избежать столкновения не удалось, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП женщина получила травмы. После оказания необходимой помощи ее отправили на амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Цареубийцы, революционеры и писатели. Историк Александр Завальный о том, в честь кого названы улицы Самары
ИСТОЧНИК KP.RU