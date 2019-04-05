Шла не по «зебре»: в Самаре водитель «Приоры» сбил женщину

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-05T14:54:21+03:00

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В четверг, 5 апреля, примерно в 19:40 на улице Антонова-Овсеенко в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Там водитель автомобиля «Лада Приора» сбил женщину.

- 25-летний молодой человек двигался со стороны улицы Ивана Булкина и начал поворачивать на улицу Карбышева. В этот момент дорогу вне пешеходного перехода начала пересекать 37-летняя женщина. Избежать столкновения не удалось, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП женщина получила травмы. После оказания необходимой помощи ее отправили на амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU