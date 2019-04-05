2019-04-05T16:44:58+03:00
Общество

В Самаре на два дня перекроют улицу Ткачевскую

Из-за этого автобус № 52 будет ходить по измененной схеме
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ограничения будут действовать с утра 6 апреля до вечера 7 апреляОграничения будут действовать с утра 6 апреля до вечера 7 апреляФото: Архив "КП"
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В Самаре временно ограничат движение транспорта в районе строящегося дома № 3 на улице Ткачевской. Это связано со строительством водопроводной сети и восстановлением благоустройства.

- Проезд будет закрыт с 8:00 6 апреля до 20:00 7 апреля. На это время автобус № 52 будет курсировать по скорректированной схеме, - сообщили в администрации Самары.

Жителям города советуют быть внимательнее и заранее планировать маршрут своего следования.

Временная схема движения автобуса № 52

Временная схема движения автобуса № 52

ИСТОЧНИК KP.RU

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