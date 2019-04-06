В Самаре рядом с «Амбаром» появился новый микрорайон – Завидово

СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-06T17:44:14+03:00

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В Самаре появился еще один микрорайон. Согласно постановлению о присвоении наименования жилому микрорайону на Южном шоссе, подписанному главой Самары Еленой Лапушкиной, территория вдоль Южного шоссе в Куйбышевском районе, с противоположной стронное от трц «Амбар» получила наименование «микрорайон Завидово».

Название микрорайон получил благодаря одноименному коттеджному поселку, расположенному на этой территории. Жители поселка уже давно просили о присвоении статуса «микрорайона». Эта инициатива была утверждена на топонимической комиссии Самары в декабре 2018 года.

Треугольник на карте и есть новый микрорайон

ИСТОЧНИК KP.RU