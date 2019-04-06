На трассе в Самарской области пешеход дважды попал под колеса

6 Апр 22:46 2019-04-06T23:15:45+03:00

Человек погиб на месте Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Один из водителей скрылся с места аварии

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В субботу, 6 апреля, примерно в 19:50 на 1114 км трассы М-5 сбили пешехода.

- Водитель автомашины Тойота, двигаясь со стороны Самары и допустил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть справа налево относительно движения машины. Дорогу человек переходил вне пешеходного перехода и без световозвращающих элементов. От удара пешеход упал на проезжую часть, после чего на него наехал водитель грузового автомобиля, который скрылся в направлении города Уфа, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники разыскивают уехавшую машину.

- Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения: соблюдении скоростного режима, необходимости переходить дорогу в строго отведенных местах, особенно в условиях интенсивного движения, и использовать световозвращающие элементы в темное время суток, - напомнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU