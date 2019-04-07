Начало рабочей недели в Самарской области пройдет без существенных осадков
В среду воздух вообще прогреется до +16 градусов
Во вторник и среду синоптики не обещают существенных осадковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В начале рабочей недели дожди постепенно начнут отпускать Самарскую область. Как сообщают в Приволжском УГМС, в понедельник, 8 апреля, днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, утром местами туман. Воздух прогреется до +7… +12 градусов.
Ночью и днем во вторник, 9 апреля, без существенных осадков и переменная облачность. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. Столбики термометров покажут +1…+6 ночью и +9… +14 днем.
В среду также переменная облачность, существенных осадков не ожидают. Ночью воздух прогреется до +1… +6. Днем ожидают +11… +16.
ИСТОЧНИК KP.RU