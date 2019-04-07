Тоннель на Московском шоссе в районе проспекта Кирова в Самаре затопило

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-07T14:21:48+03:00

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В Самаре дождь и талые воды затопили тоннель на транспортной артерии города – Московском шоссе. Затоплен оказался проезд на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Фотографиями потопа поделились в соцсетях горожане.

«Интересно, а те, кто обслуживают эту дорогу, ездят по ней? Наверное, можно воду откачать», «Ливневки там нет, уклон в обе стороны есть. Чего ожидать-то?», «Если такое на выезде, то представить страшно, что творится в самой нижней точке!» - негодуют самарцы.

Ситуацию прокомментировал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

- Работаем над этим. Сообщим, - кратко ответил он самарцам.

Напомним, развязку на Московском шоссе в районе проспекта Кирова делали к чемпионату мира по футболу. Она должна была уменьшить пробки.

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ИСТОЧНИК KP.RU