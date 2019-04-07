«Страшно выносить мусор»: в Самаре пожаловались на крыс около мусорных баков

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-07T15:41:12+03:00

Грызуны поселились около мусорки на 6-ой просеке, регоператор сказал, что это не его зона ответственности [видео]

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Жители Самары пожаловались на крыс, поселившихся около мусорных контейнеров. По словам местных жителей, грызуны облюбовали контейнеры на 6-ой просеке.

- 6 просека, дома №№ 141,143,147. Страшно выносить мусор: у мусорных баков бегают крысы, как минимум 7 штук. Их видно даже с 9-го этажа. Людей не боятся, могут и по ногам пробежать. Фото нет, т.к. страшно туда подходить. Можно их потравить? – обратилась местная жительница к властям.

Свое сообщение она сопроводила видеозаписью.

Крысы у мусорки в Самаре. В дополнение к посту про крыс. На видео попали 3 штуки. Остальных ждать не стала:) @D_Azaroff @SamMobilePriem @SamMobilePriem @promadm @E_Lapushkina https://t.co/gg1ixaNaH4

В администрации Промышленного района Самары пообещали рассмотреть вопрос о проведении необходимых мероприятий, чтобы исправить ситуацию с крысами. А вот региональный оператор «ЭкоСтройРесурс», который отвечает за вывоз мусора, отправил в ответ на обращение картинку. Краткое ее содержание: уборка придомовой территории – дело управляющей компании, регоператор этим заниматься не обязан.

ИСТОЧНИК KP.RU