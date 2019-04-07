2019-04-07T15:41:12+03:00
Общество

«Страшно выносить мусор»: в Самаре пожаловались на крыс около мусорных баков

Грызуны поселились около мусорки на 6-ой просеке, регоператор сказал, что это не его зона ответственности [видео]
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Свое сообщение местная жительница сопроводила видеозаписьюСвое сообщение местная жительница сопроводила видеозаписьюФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Жители Самары пожаловались на крыс, поселившихся около мусорных контейнеров. По словам местных жителей, грызуны облюбовали контейнеры на 6-ой просеке.

- 6 просека, дома №№ 141,143,147. Страшно выносить мусор: у мусорных баков бегают крысы, как минимум 7 штук. Их видно даже с 9-го этажа. Людей не боятся, могут и по ногам пробежать. Фото нет, т.к. страшно туда подходить. Можно их потравить? – обратилась местная жительница к властям.

Свое сообщение она сопроводила видеозаписью.

Крысы у мусорки в Самаре. В дополнение к посту про крыс. На видео попали 3 штуки. Остальных ждать не стала:) @D_Azaroff @SamMobilePriem @SamMobilePriem @promadm @E_Lapushkina https://t.co/gg1ixaNaH4

В администрации Промышленного района Самары пообещали рассмотреть вопрос о проведении необходимых мероприятий, чтобы исправить ситуацию с крысами. А вот региональный оператор «ЭкоСтройРесурс», который отвечает за вывоз мусора, отправил в ответ на обращение картинку. Краткое ее содержание: уборка придомовой территории – дело управляющей компании, регоператор этим заниматься не обязан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре грузовая «Газель» врезалась в лоб трамваю
В Самарской области полиция разыскивает пропавшего 15 лет назад человека
Тоннель на Московском шоссе в районе проспекта Кирова в Самаре затопило
В Сызрани без света останутся девять улиц: список
Начало рабочей недели в Самарской области пройдет без существенных осадков
В Самаре на первый в этом году субботник вышли 20 000 человек
Миодраг Божович: «Судья должен был дать Спаичу желтую карточку за симуляцию, а он поставил пенальти»
Комплекс фиксации намерил скорость моего «пирожка» в 129 км/ч: в Сызрани водитель пожаловался на некорректно работающую камеру
Мини-футбольное «Динамо Самара» в упорной борьбе вырвало победу у «Новой генерации»
Взрыв или метеорит? В Самаре обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля
На трассе в Самарской области пешеход дважды попал под колеса
Самарцев встревожили пожарные машины у театра оперы и балета
В Самаре пьяный водитель ударил полицейского и попал под суд
В Самаре рядом с «Амбаром» появился новый микрорайон – Завидово
«Не покупай, приюти!»: В Самаре проходит фестиваль-выставка «Друг человека»
Мать-кукушка из Жигулевска может попасть в тюрьму
В Самаре обсудят, что построить за «Вива Лэндом»
В Сызрани продают старинный особняк в исторической части города за 80 млн рублей
"Это не митинг, а прощание": воем сирен в Самаре в последний путь проводили врача Кировской подстанции скорой помощи
В Самаре после жалоб соседей снесли незаконный пристрой
В Самаре похоронили Лину Сторожеву. Стало известно, что на козырьке подъезда нашли именно ее
В Самарской области полиция ищет сызранца, подозреваемого в убийстве