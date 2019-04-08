2019-04-08T08:09:57+03:00
Общество

В Самаре на пересечении улиц Демократической и Арена 2018 просел асфальт

Сейчас причины случившегося устанавливаются
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дорожники пообещали оградить место просадки асфальта / Фото: АСАДОДорожники пообещали оградить место просадки асфальта / Фото: АСАДОФото: Twitter.com
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В воскресенье, 7 апреля, в Самаре на пересечении улиц Демократической и Арена 2018 произошло ЧП. Там прямо посреди проезжей части просел асфальт.

- Посадка асфальтобетонного покрытия пошла по центру перекрестка. Занимаемся установкой ограждений, - сообщили в ГКУ "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области".

В настоящее время причина случившегося устанавливается. Специалисты "АСАДО" обратились в Самарские коммунальные системы с просьбой проверить этот участок на предмет утечек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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