Военный из Самарской области во время охоты на уток под Пугачевым случайно застрелил приятеля

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-08T11:10:12+03:00

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В Саратовской области следователи проводят проверку по факту гибели во время охоты на уток 33-летнего жителя города Пугачева. По предварительным данным, к его смерти причастен военнослужащий из Самарской области.

- В субботу, 6 апреля, около 7:30 на берегу пруда, расположенного в 10 км от села Жестянка Пугачевского района, четверо мужчин охотились на уток. Один из них выстрелил из охотничьего ружья. В этот момент на линии выстрела внезапно возник его 33-летний приятель. Ранение пришлось в область головы, - сообщили в СУ СК по Саратовской области.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. По предварительной информации, погибшим оказался сотрудник исправительной колонии № 17, а тот, кто его случайно убил — 33-летний военный из Сызрани. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU