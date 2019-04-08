«Ребенок впал в кому»: в Самаре врачи борются за жизнь 8-летнего мальчика, получившего пищевое отравление

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-08T15:31:25+03:00

Мальчику стало плохо в санатории 4 апреля, после этого он пережил две остановки сердца

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В Самаре врачи борются за жизнь 8-летнего мальчика, который, предположительно, получил пищевое отравление и сейчас находится в коме.

- Это одноклассник моего сына. Они вместе с классом находились в санатории «Волжанка». 4 апреля у мальчика заболел живот, к вечеру поднялась температура, в 20:00 мама забрала его домой. После этого у него началась рвота, а потом и вовсе остановилось сердце, - написал в соцсетях родитель одноклассника мальчика Арслан Ф.

По словам мужчины, медики скорой помощи сначала зафиксировали смерть мальчика, но потом его все-таки удалось откачать. Всего же за ту ночь ребенок пережил две остановки сердца. Его госпитализировали в больницу имени Семашко, а затем перевели в больницу имени Середавина.

По предварительным данным, мальчик уже третий день находится в коме. У него пошел отек мозга и легких. Мужчина утверждает, что медики поставили ребенку диагноз «пищевое отравление», но чем именно он отравился пока не ясно. Однако точно известно, что это не наркотические вещества. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области, мальчик находится под наблюдением областных специалистов. Они оказывают ему всю необходимую помощь. Между тем знакомые семьи ребенка обращаются к жителям региона с просьбой помочь в поиске других специалистов в Самаре и Москве. В частности, нужна помощь невропатологов и реаниматологов.

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ИСТОЧНИК KP.RU