2019-04-08T17:51:37+03:00
Общество

Вода размыла трамвайные пути до «Самара Арены»: трамваям № 7 укоротили маршрут

Сколько времени займет устранение аварии, пока не ясно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водой размыло трамвайные пути в районе разворотного кольцаВодой размыло трамвайные пути в районе разворотного кольцаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре на трамвайной линии, которая ведет к стадиону «Самара Арена», образовался провал. В районе разворотного кольца пути размыло дождевой водой. Об этом сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

- На время устранения аварийной ситуации трамваи № 7 не будут ходить до стадиона «Самара Арена». Они будут доезжать только до Барбошиной поляны, - отметили представители предприятия.

Сейчас специалисты определяют объем повреждения рельсов. В скором времени они приступят к восстановительным работам. Сроки будут определены позже.

Отметим, что в эту пятницу, 12 апреля, на стадионе «Самара Арена» должен пройти матч между «Крыльями Советов» и «Рубином». Как правило, болельщиков туда доставляют на трамваях S5. Успеют ли рабочие устранить аварию на путях до этой игры, пока не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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