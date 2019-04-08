Вода размыла трамвайные пути до «Самара Арены»: трамваям № 7 укоротили маршрут
В Самаре на трамвайной линии, которая ведет к стадиону «Самара Арена», образовался провал. В районе разворотного кольца пути размыло дождевой водой. Об этом сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление».
- На время устранения аварийной ситуации трамваи № 7 не будут ходить до стадиона «Самара Арена». Они будут доезжать только до Барбошиной поляны, - отметили представители предприятия.
Сейчас специалисты определяют объем повреждения рельсов. В скором времени они приступят к восстановительным работам. Сроки будут определены позже.
Отметим, что в эту пятницу, 12 апреля, на стадионе «Самара Арена» должен пройти матч между «Крыльями Советов» и «Рубином». Как правило, болельщиков туда доставляют на трамваях S5. Успеют ли рабочие устранить аварию на путях до этой игры, пока не ясно.
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ИСТОЧНИК KP.RU