2019-04-08T17:25:58+03:00
Происшествия

Выбежала на «красный»? В Самаре под колеса иномарке попала 19-летняя девушка

Пострадавшая в больнице
Евгения ВАСИНА
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Фото группы dtp_sam/vk.comФото группы dtp_sam/vk.comФото: соцсети
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В понедельник, 8 апреля, в центре Самары произошло ДТП с участием пешехода. На перекрестки улиц Галактионовская и Ульяновская под колесами иномарки оказалась 19-летняя девушка.

- Пешеход жив, она летела через дорогу на «красный», машина ехала со скоростью около 60 км/ч, светофор работал, - рассказали очевидцы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, рассказали, что за рулем иномарки был мужчина. Пострадавшая пешеход жива, ее госпитализировали. Действительно ли девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, предстоит установить специалистам. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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