2019-04-08T21:40:55+03:00
Общество

Прокуратура Промышленного района нашла выбоины и просадки на дорогах

На пяти улицах Промышленного района качество дорожного полотна оказалось не безопасным
Евгения ВАСИНА
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А какие дороги по вашему также нуждаются в ремонте?А какие дороги по вашему также нуждаются в ремонте?Фото: Архив "КП"
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В конце марта прокуратура Промышленного района совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Самаре проверили некоторые дороги и нашли нарушения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения» и ГОСТа Р 50597-2017.

- На проезжей части дороги по ул. Калинина в районе дома №23В; ул. Вольской в районе домов 61 и 81; ул. Береговой в районе дома 2; пр.Кирова у дома №19; ул. Краснодонской в районе домов 14 и 19 имеются выбоины и просадки, размеры которых не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов и затрудняют движение транспортных средств с разрешенной ПДД скоростью, - сообщили в ведомстве.

За качеством этих дорого должно было следить муниципальное предприятие Самары «Благоустройство». Однако компания нарушила требования законодательства в сфере безопасности дорожного движения при содержании дорог.

- Это влечет за собой нарушение прав неопределенного круга лиц, передвигающихся по территории Промышленного района на личном, общественном и других видах транспорта, существенно затрудняет движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью, - отметили в прокуратуре.

Чтобы дороги все же были в надлежащем состоянии, прокуратура района направила в адрес директора МП «Благоустройство» представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Акт реагирования сейчас находится в стадии рассмотрения.

Кроме того, все материалы проверки направлены в ОГИБДД УМВД России по Самаре для решения вопроса о возбуждении в отношении виновных лиц и юридического лица административного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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